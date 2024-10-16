الرياضة - 07:46 - الأهلي يتخطى رجاء أغادير ويضرب موعدًا تاريخيًا مع الزمالك بنصف نهائي إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - حسم نادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد، عقب الفوز في الدور ربع النهائي على رجاء أغادير المغربي.

وتفوق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي على رجاء أغادير بنتيجة 33-13، في مباراة مميزة لصالح المارد الأحمر.

وسيضرب الاهلي موعدا تاريخيا مع الزمالك في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية، بعد الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45 - 26، في المباراة التي جمعتهما مساء اليومالأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقدم لاعبو الزمالك أداء مميزا خلال المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 45- 26.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية، التي تقام حاليا في مدينة العيون المغربية.