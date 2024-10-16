البنك الأهلى يفوز على طلائع الجيش وديا استعدادًا للموسم الجديد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - انتهت منذ قليل مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش الودية التجريبية التى أقيمت باستاد جهاز الرياضة العسكرى بفوز فريق البنك الأهلى بهدف للاشيء أحرزه أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 42 من شوط المباراة الأول.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى عددا من المباريات التجريبية خلال الأسبوع المقبل حتى يطمئن طارق مصطفى المدير الفنى على الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد.

ويواجه الطلائع نظيره زد إف سى غدًا الخميس، بينما يلاقى إنبى يوم 21 من أكتوبر الجاري.

وانتظم فى المعسكر الصفقات الجديدة وهم الخماسى باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.

وسجل طلائع الجيش 24 لاعبًا فى قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".

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