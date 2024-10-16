تعرف علي مدة تعاقد عمر سيد معوض مع ريال بيتيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مدة تعاقد عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب مواليد 2006 المنتقل حديثا إلي نادي ريال بيتيس الإسباني في صفقة بيع نهائي.

وقال المصدر، إن نجل سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وقع علي عقود انضمامه إلي نادي ريال بيتيس لمدة 4 سنوات، علي أن ينضم للفريق الإسباني في شهر يناير المقبل.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي انتقال عمر سيد معوض لاعب فريق 2006 بالنادي إلي نادي ريال بيتيس الإسباني، بصفة نهائية دون الكشف عن أي من التفاصيل المادية للصفقة.

وجاء بيان الأحمر كالتالي: “وافق الأهلي على بيع عمر سيد معوض لاعب مواليد 2006 إلي نادي ريال بيتيس الإسباني، وسوف يحصل الأهلي علي العديد من المزايا المالية وفقا للعقد المبرم”.

واقترب عمر سيد معوض من العودة إلى الملاعب من جديد بعد أن أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الموسم الماضي عندما كان قريبا من التوقيع لنادي بيتيس بعد قضاءه فترة معايشة رفقة الفريق قبل ان توقفه الإصابة عن الانتقال إلي النادي الإسباني حينها.

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