10 آلاف كاميرا، محامية مبابي تتحدى إثبات الاتهام المشين على اللاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:57 مساءً - رفضت ماري برنارد محامية النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، الاتهام المشين للاعب بمحاولة الاعتداء جنسيا على امرأة، أثناء قضاء إجازة سريعة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

تصريحات محامية كيليان مبابي

وقالت برنارد عبر شبكة BFMTV الفرنسية اليوم الأربعاء: "هناك فقاعة تحيط باللاعب مبابي لحمايته من المخاطر التي تهدد شهرته، وأنا معجبة به كثيرا، فهو شاب ناضج للغاية وصلب ذهنيا رغم أنه يبلغ 25 عاما فقط، ولكن هناك حالة جنونية في وسائل الإعلام تضر بشرفه تماما".

وأكدت أيضا "مبابي هادئ، ويقول إنه ليس لديه ما يلوم نفسه عليه، فهو لا يسمح لنفسه بأي مخاطرة، وكل شيء حوله مجهز لحمايته من أي مخاطر".

10 آلاف كاميرا في الفندق

وأشارت "أعتقد أن هناك 10 آلاف كاميرا تغطي أرجاء الفندق في ستوكهولم، وقد تواجد الكثيرون في نفس المكان، لذا بإمكاننا أن نعرف بالضبط ماذا حدث".

ولفتت "إذا استمرت هذه الضجة الإعلامية والاتهامات الخفية، فمن المؤكد أن أجهزة التحقيق ستلتفت إليها، ومن جانبنا لم نقدم أي شكوى أو دعوى قضائية بعد، لأنه لم يوجه له اتهاما رسميا، لذا لن أتحرك في الفراغ، وإذا ثبت أن الشكوى ليست ضده سنتحرك لرفع دعوى ضد التشهير بسمعته".

واختتمت المحامية الفرنسية تصريحاته "مبابي هادئ للغاية ويتابع هذه الضجة من بعيد، وبالتأكيد سيتأثر بها، وبالتأكيد التعايش معه صعب للغاية، وأتمنى أن يسجل المزيد من الأهداف في المباراة المقبلة".

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