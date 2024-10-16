ليفاندوفسكي يخضع لاختبار طبي لحسم موقفه من مباراة برشلونة وإشبيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:57 مساءً - يخضع الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني لاختبار طبي لمعرفة موقفه من المشاركة في مواجهة إشبيلية القادمة، في الدوري الإسباني.

وتعرض مهاجم برشلونة لإصابة مع منتخب بلده أمام البرتغال، ولعب نصف ساعة في مواجهة كرواتيا مساء الثلاثاء، وقدم تمريرة حاسمة، لكنه أصيب مرة أخرى بسبب تدخل حارس مرمى كرواتيا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة لا يريد المخاطرة، وسيجري اختبارًا طبيًا لـ ليفاندوفسكي مساء اليوم فور وصوله إلى المدينة الكتالونية، حيث سيتوجه اللاعب البولندي إلى مقر تدريبات وعيادات النادي، لإجراء الفحوصات الطبية، حتى يتم الوقوف على الموقف النهائي له من المشاركة ضد إشبيلية.

ويتصدر ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف بفارق 4 عن أيوزي بيريز صاحب المركز الثاني.

ليفاندوفسكي يثلج صدر برشلونة ويرد على أنباء إصابته

فيما رد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، على أنباء إصابته خلال مباراة منتخب بولندا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية، أمس الثلاثاء.

وبدأ ليفاندوفسكي المباراة على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من إصابة طفيفة، ثم دخل الملعب في الدقيقة 62، وتعرض لموقف خطير في الدقيقة 75 عندما أصيب في ساقه اليمنى أثناء المنافسة على كرة مشتركة مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، شوهد ليفاندوفسكي يعرج بشكل واضح أثناء السير عقب المباراة.

وعندما سئل ليفا في النفق عقب المباراة بشأن إصابته، رد قائلا: "ساقي بخير"، دون التحدث إلى الصحافة.

مباريات برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهات قوية عقب التوقف الدولي ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

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