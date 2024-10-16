الرياضة - 06:54 - جاري نيفيل: تعيين توخيل مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا يضر المدربين المحليين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - أبدى النجم الإنجليزي المعتزل جاري نيفيل تخوفه من أن تعيين الألماني توماس توخيل مدربا لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، سيكون له تأثير السلبي على المدربين المحليين.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين المدرب السابق لتشيلسي خلفا لجاريث ساوثجيت.

وصرح نيفيل لشبكة سكاي سبورتس "توخيل مدرب رائع، ولديه سيرة ذاتية عامرة بالإنجازات ويتمتع بشخصية البطل، ويجيد التعامل مع اللاعبين الكبار، إنه يستوفي كل الشروط".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق "أتمنى أن يكون توخيل مدربا لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأننا بحاجة لأفضل المدربين لتطوير المسابقة ولا يمكن إنكار قدرات توخيل".

وأوضح "وضع المدربين الإنجليز يزداد سوء، وأعتقد أن الجميع يتمنى التوفيق لتوخيل وأن يحقق الفوز بكأس العالم، ولكن الاتحاد الإنجليزي مطالب بالرد على عدد من علامات الاستفهام بشأن وضع المدربين المحليين، وأعتقد أننا نضر بأنفسنا".

وواصل جاري نيفيل "أعتقد أن هناك مدربين إنجليز بارزين كانوا مؤهلين لتولي المسؤولية مثل جراهام بوتر وإيدي هاو".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فئة من الجماهير الإنجليزية متحفظة على جنسية توخيل، واعترف نجم إنجلترا السابق جاري لينيكر بأن مشاعره مختلطة تجاه الاستعانة بالمدرب الألماني.

وقال لينيكر: "لن أفقد القدرة على النوم بسبب عدم تعيين مدرب إنجليزي، فهي خطوة ليست ضرورية، ولكني أفضل أن يقود منتخب إنجلترا مدرب إنجليزي".

وتابع "لسبب ما لم تفرز كرة القدم الإنجليزية وفرة من المدربين الرائعين، ولا أعرف السبب".

وشدد لينيكر "أحترم توماس توخيل كمدرب، فهو شخص ذكي، ولن يهتم أحد بجنسيته إذا فاز بكأس العالم".

ورد توخيل على الجدل المثار بشأن جنسيته في المؤتمر الصحفي لتقديمه في ملعب ويمبلي اليوم الأربعاء "أنا آسف، لدي جواز سفر ألماني".

وأضاف "لقد شعرت الجماهير في إنجلترا بشغفي وحبي للعمل هنا في إنجلترا والدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع المدرب الألماني "أتمنى النجاح في إقناعهم بأننا فخور بقيادة المنتخب الإنجليزي، وسأفعل كل ما في وسعي لاحترام هذا المنصب، والسعي بجدية لتحقيق الأهداف المطلوبة في الـ18 شهرا القادمة".

من جانبه رحب الأمير ويليام بالمدير الفني الجديد لمنتخب بلاده، قائلا "إنجلترا تعيش لحظات مثيرة مع جيل من اللاعبين المميزين ومدرب جديد يقود زمام الأمور، أتمنى لك التوفيق يا توماس، وكلنا ندعمك".