الرياضة - 06:54 - رسميًا.. تحديد موعد قرعة الدوري الممتاز وكأس الرابطة المصرية 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، موعد قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة للموسم الجديد 2024-2025.
وكان نادي الأهلي توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة والأربعين في مسيرته، بعد منافسة مع بيراميدز.
وتقرر إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرا.
مكان إقامة قرعة الدوري وكأس الرابطة
وقررت رابطة الأندية إقامة قرعة الدوري الممتاز للموسم 2024-2025 بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف.
موعد قرعة الدوري الممتاز
ومن المقرر أن تنطلق قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم 2024-2025، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة عصرا بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لقرعة الدوري الممتاز
ويمكنكم مشاهدة قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة يوم السبت عبر قناة أون تايم سبورتس.
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