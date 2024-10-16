بعد توليه تدريب منتخب إنجلترا، توخيل يرد على منتقديه ويكشف موقفه من "النشيد الوطني" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:43 مساءً - علق الألماني توماس توخيل على إعلان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، توليه رسميا منصب تدريب منتخب إنجلترا، خلفا لـ جاريث ساوثجيت الذي رحل بعد منافسات يورو 2024.

وقال توماس توخيل في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ردا على غضب بعض الجماهير من تعيين مدرب أجنبي لقيادة منتخب إنجلترا: "أنا آسف، لدي جواز سفر ألماني فقط... لكن كل هؤلاء المشجعين يمكنهم الشعور بشغفي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكيف أحب العمل هنا، وكيف أحب العيش هنا".

وأضاف المدرب الألماني: "آمل أن أتمكن من إقناعهم بأنني فخور بكوني مدربًا لمنتخب إنجلترا، لدي خبرة جيدة على مدار 18 شهرًا، وأنا أعمل على لعبتي على المدى الطويل، وكانت النقطة المهمة في هذه الحالة على وجه الخصوص أنه كان من المهم أن يكون لدي إطار للعمل عليه، إنها خطوة إلى المجهول بالنسبة لي".

وأشار: "الجزء الأخير الذي أدركت أنه يمكن أن يثير حماسي حقًا هو الإطار الزمني الذي يبلغ 18 شهرًا، كان الأمر يتطلب من نفسي ألا أفقد التركيز".

وأكمل: "إنه إطار زمني جيد لأنه يساعدنا على عدم فقدان التركيز، نحن هنا للعمل على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لكأس العالم".

ورد على موقفه من غناء النشيد الوطني "حفظ الله الملك" قبل مباريات إنجلترا، قال توخيل: "فهمت من الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارك بولينجهام أن هذا قرار شخصي، لم أتخذ قراري بعد، أريد أن أكون صادقًا معك، النشيد الوطني الإنجليزي مؤثر للغاية".

وأكد: "أنا مستعد للتحدي الكبير، أنا مستعد لهذه المهمة، أنا مستعد لمدة 18 شهرًا مع هذه المجموعة وأن أكون جزءًا من هذا الاتحاد المذهل".

وأتم: "الضغط من وسائل الإعلام الذي قد ينشأ إذا لم تسير الأمور على ما يرام، ليس جزءًا كبيرًا من عملية صنع القرار، لا أشعر بذلك كثيرًا، إنه دائمًا امتياز، وحبي وشغفي باللعبة دائمًا أكثر بكثير من الجانب السلبي".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي، تعيين الألماني توماس توخيل مدربا لمنتخب الأسود الثلاثة.

مدة عقد توخيل مع منتخب إنجلترا

وأوضح بيان الاتحاد أن توخيل سيتولى تدريب منتخب إنجلترا بداية من 1 يناير 2025، ليخلف المدرب المؤقت لي كارسلي.

وأضاف: "سيعاون توخيل في مهمته الجديدة، المدرب الإنجليزي أنتوني باري".

وأشار الاتحاد في بيانه إلى إنجاز الاتفاق مع المدرب الألماني منذ الأسبوع الماضي، حيث وقع صاحب ال51 عاما على عقده يوم 8 أكتوبر الجاري، وتم تأجيل الإعلان الرسمي لما بعد نهاية فترة التوقف الدولي، لعدم تشتيت انتباه اللاعبين.

ومن المقرر أن يستمر عمل توخيل مع الأسود الثلاثة حتى نهاية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم 2026.

ويعد توخيل ثالث مدرب أجنبي يتولى مسؤولية تدريب إنجلترا بعد سفين جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

في الوقت ذاته، سيستمر عمل كارسلي كمدرب مؤقت لإنجلترا حتى نهاية العام، إذ سيخوض الفريق مواجهتين ضد اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

وتولى لي كارسلي تدريب الفريق بصفقة مؤقتة، حيث يستمر في قيادة المنتخب الإنجليزي حتى يناير، في آخر مباراتين لإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد اليونان وجمهورية أيرلندا الشهر المقبل، وسيتولى توخيل المسؤولية بعد ذلك، ومساعده أنتوني باري.

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