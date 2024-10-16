الرياضة - 06:22 - تقارير: إقالة مانشيني من تدريب المنتخب السعودي وهيرفي رينارد البديل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:22 مساءً - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد السعودي في طريقه للإعلان عن إقالة مدرب الأخضر، الإيطالي روبيرتو مانشيني.

وكان المنتخب السعودي سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام البحرين، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ووفقا لمصادر خاصة لصحيفة "الرياض" السعودية اليوم، فإن إدارة الاتحاد لم تهدأ منذ نهاية مباراة المنتخب السعودي الأول مع نظيرة البحريني بالتعادل السلبي، وأن هناك اجتماعات عاجلة بين كبار مسؤولي الاتحاد تخللها نقاشات حول اتخاذ قرار يقضي أولا باقالة المدير الفني للأخضر مانشيني.

كما سيكون هناك اختيار مدرب بديل يمتلك إمكانيات عالية وخبرات في مجال التدريب بمعنى اسم كبير.

وأشارت بعض المصادر أن هناك أنباء متداولة حول عودة المدرب السابق الفرنسي هيرفي ريناد والذي قدم معه المنتخب نتائج جيدة أبرزها التأهل لكأس العالم في قطر والانتصار الكبير على بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

وتشير الصحيفة إلى أنه سيعلن قرار الإقالة واسم البديل سواء ريناد أو اسم آخر خلال الساعات القادمة.