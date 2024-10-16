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الرياضة - 06:00 - عاجل.. الأهلي يعلن انتقال لاعبه إلى الدوري الإسباني رسميًا «صورة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:00 - عاجل.. الأهلي يعلن انتقال لاعبه إلى الدوري الإسباني رسميًا «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:00 - عاجل.. الأهلي يعلن انتقال لاعبه إلى الدوري الإسباني رسميًا «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - أعلن نادي الأهلي بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، عن انتقال لاعب الشباب، عمر سيد معوض إلى ريال بيتيس الإسباني.

وذكر الأهلي في بيان رسمي عبر الإنترنت: "وافق النادي على بيع لاعبنا عمر سيد معوض مواليد 2006 إلى نادي ريال بيتيس الإسباني".

وتابع النادي الأهلي في بيانه: "وسوف يحصل الأهلي على العديد من المزايا المالية وفقا للعقد المبرم بين الطرفين".

عمر سيد معوض إلى بيتيس

وكان عمر معوض قريبا من الانضمام إلى ريال بيتيس في وقت سابق، قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويغيب قرابة 9 شهور عن الملاعب، فيما تمسك النادي الإسباني بضم اللاعب عقب تعافيه من الإصابة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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