في انتظار الأهلي، الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لـ كرة اليد  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - كرة اليد، تأهل فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره اديدجا البنيني بنتيجة 45-26 في ربع نهائي البطولة التي تقام في المغرب من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقا مقسين على 4 مجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 45-26.

بتلك النتيجة يتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي البطولة منتظرًا الفائز من مواجهة الأهلي وفاب الكاميروني، على أن تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، بمدينة العيون المغربية.

يذكر، أن فريق يد الزمالك استطاع، التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام منتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكيركوس الإثيوبي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

منتدى درب سلطان × وداد سمارة

الزمالك × أدجيدجا

إيتوال دي كونغو × فلاورز

الأهلي × فاب الكاميروني

وعلى جانب آخر، بدأ محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد، في تشكيل قائمته الخاصة استعدادا لخوض انتخابات الاتحاد المقبلة، وذلك للاستمرار في رئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة تنتهي بختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت "كلمتك"، أن قائمة محمد الأمين تضم مؤمن صفا في منصب أمين الصندوق ونبيل خشبة في منصب نائب الرئيس، بالإضافة لعدد من المرشحين على منصب العضوية.

الانتقادات تحاصر قائمة الأمين

ويواجه محمد الأمين عدد من الانتقادات والاتهامات بالعمل على تشكيل قائمة تتوافق مع رغبة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، دون النظر للاستعانة بالكفاءات التي تضمها لجنته المؤقتة حاليا، والتي كان لها الفضل في إنجاز العديد من الملفات الهامة.

ومن المقرر أن يعلن محمد الأمين عن قائمته الانتخابية خلال الأيام المقبلة، وتضم عدد من الشخصيات التي تواجدت في مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس هشام نصر، وتم إقالته بقرار من حسن مصطفى.



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