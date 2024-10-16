رابطة الأندية تحدد موعد قرعة الدوري للموسم الجديد 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - حدد مسئولو رابطة الأندية واتحاد كرة القدم، موعد قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

وكشفت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، موعد قرعة الدوري المصري، والتي تنطلق يوم 30 أكتوبر الحالي.

وأكدت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، أنه قد تقرر إجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر، في الثالثة عصرًا، بمقر مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر، أن القرعة ستجرى تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري.

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوي ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

من ناحية أخرى، قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، إن هناك بعض الأشخاص يريدون إثارة الجدل، وكيف لا تكون هناك قرعة في الدوري الممتاز، لابد أن تكون هناك قرعة لاختيارات الملاعب بالإضافة إلى تحويل الأرقام إلى أندية في الجدول.

وأضاف ثروت سويلم، خلال تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية” الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: “قلت إنه لن تكون هناك قرعة هذا الأسبوع، ولا توجد مؤجلات، ولن تكون هناك قرعة موجهة، والشركة الألمانية ستضع 5 أيام بين كل جولة وستضع حساب التوقفات للمنتخب، ولن يكون هناك تأجيلات لأنه ستكون هناك المساحة لخوض المنافسات الإفريقية”.

وتابع ثروت سويلم: “هناك قرعة بعد يوم 20 من الشهر الجاري، أو بالتحديد نحو 25 أكتوبر بعد السوبر المصري، وتم الاتفاق على انطلاق الدوري نهاية أكتوبر الجاري”.

وواصل ثروت سويلم: “لابد أن تكون هناك قرعة للملاعب لأن كل فريقين سيتواجهان مرة واحدة، ولابد أن تكون هناك قرعة من أجل ذلك”.

واختتم عضو رابطة الأندية: “لا نتعامل مع الشركة الألمانية إلا من خلال الشركة المتحدة، ولا يوجد من يتدخل في عملهم ولا توجد مؤجلات، وسيكون هناك 26 أسبوعًا وفق ما اشترطته الشركة لإنهاء الدوري مبكرًا، وهو ما وصلنا إليه من خلال الأندية مع الرابطة والاتحاد”.

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