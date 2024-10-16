محمد رمضان يحذر لاعبي الأهلي من هذا الأمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - حذر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأول بالنادي من عدم الالتزام ومخالفة التعليمات الإدارية التي وضعها في وقت سابق خلال الراحة التي حصلوا عليها من مران الفريق.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة علي أن يعود الفريق للمران غدا الخميس قبل ان تتوجه البعثة إلي الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا علي ملعب “محمد بن زايد” في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

واجه الأهلي، سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري مرة وحيدة جمعت بينهم في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف، لينجح حينها في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليتوج بعدها باللقب بعد الفوز على مودرن سبورت، بنتيجة 4- 2 في نهائي البطولة.

وتطير بعثة النادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي إلى الإمارات غدا الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المصري المقرر أن يقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

منافسات السوبر المصري

وعلى جانب آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي خوض 3 تدريبات فقط قبل انطلاق منافسات السوبر المصري المقرر له خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 24 من الشهر ذاته.

وحصل لاعبو النادي الأهلي على راحة سلبية من تدريبات اليوم الأربعاء على أن يعود الفريق إلى تدريباته الجماعية غدا الخميس قبل توجه البعثة للسفر لدولة الإمارات.

ويتدرب الأهلي مرتين في الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر حيث يستهل الأحمر مبارياته في البطولة بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

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