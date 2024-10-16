الرياضة - 05:43 - مدرب دورتموند يطالب الجماهير بالصبر على لاعبيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:43 مساءً - يرى نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، أن فريقه يحتاج إلى مزيد من الصبر على لاعبيه، رغم البداية السيئة في بطولة الدوري الألماني.

وقال شاهين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:"لن نسمح لأنفسنا بالانحراف عن مسارنا. سيكون من الخطير أن نثير الشكوك بعد ست جولات من الدوري".

وقبل مواجه فريق سانت باولي، الصاعد حديثا، يوم الجمعة، يتواجد دورتموند في المركز السابع بالدوري الألماني بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ، المتصدر.

وقال شاهين:"نحن واثقون للغاية في الطريق الذي نسير فيه كناد وسنحصد النجاح في النهاية، ومتأكد من هذا".

ولكن، النتائج السلبية في المباريات التي يخوضها الفريق خارج أرضه مقلقة للغاية. وبحصده نقطة واحدة من ثلاث مباريات أقيمت خارج أرضه، يحتل دورتموند، الذي يتمتع بأقوى سجل على أرضه في الدوري الممتاز، المركز السادس عشر فقط عندما نحسب المباريات التي خاضها خارج ملعبه سيجنال إيدونا بارك فقط.

وأكد شاهين أن بالأداء الذي نظهر به خارج ملعبنا "لن نحقق أهدافنا".

وقال إن تركيزه منصب "على مواجهة ضيفه سانت باولي، وإن سحر هذا الملعب يختلف بشكل أكبر تحت الأضواء الكاشفة. إنه شيء مميز للغاية".

وقال المدير الفني إن يان كوتو، وكريم أديمي، وجولين دورانفيل، وجيو رينا يغيبون عن اللقاء، بينما يتواجد ماكسي بيير، وأن جوليان ريرسون ونيكلاس شوله في سباق مع الزمن للحاق باللقاء.