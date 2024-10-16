كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 05:43 - مدرب دورتموند يطالب الجماهير بالصبر على لاعبيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:43 - مدرب دورتموند يطالب الجماهير بالصبر على لاعبيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:43 - مدرب دورتموند يطالب الجماهير بالصبر على لاعبيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:43 مساءً - يرى نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، أن فريقه يحتاج إلى مزيد من الصبر على لاعبيه، رغم البداية السيئة في بطولة الدوري الألماني.

وقال شاهين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:"لن نسمح لأنفسنا بالانحراف عن مسارنا. سيكون من الخطير أن نثير الشكوك بعد ست جولات من الدوري".

وقبل مواجه فريق سانت باولي، الصاعد حديثا، يوم الجمعة، يتواجد دورتموند في المركز السابع بالدوري الألماني بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ، المتصدر.

وقال شاهين:"نحن واثقون للغاية في الطريق الذي نسير فيه كناد وسنحصد النجاح في النهاية، ومتأكد من هذا".

ولكن، النتائج السلبية في المباريات التي يخوضها الفريق خارج أرضه مقلقة للغاية. وبحصده نقطة واحدة من ثلاث مباريات أقيمت خارج أرضه، يحتل دورتموند، الذي يتمتع بأقوى سجل على أرضه في الدوري الممتاز، المركز السادس عشر فقط عندما نحسب المباريات التي خاضها خارج ملعبه سيجنال إيدونا بارك فقط.

وأكد شاهين أن بالأداء الذي نظهر به خارج ملعبنا "لن نحقق أهدافنا".

وقال إن تركيزه منصب "على مواجهة ضيفه سانت باولي، وإن سحر هذا الملعب يختلف بشكل أكبر تحت الأضواء الكاشفة. إنه شيء مميز للغاية".

وقال المدير الفني إن يان كوتو، وكريم أديمي، وجولين دورانفيل، وجيو رينا يغيبون عن اللقاء، بينما يتواجد ماكسي بيير، وأن جوليان ريرسون ونيكلاس شوله في سباق مع الزمن للحاق باللقاء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق