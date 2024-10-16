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نجم إيطاليا: جوارديولا دمر كرة القدم - أخبار كلمتك

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نجم إيطاليا: جوارديولا دمر كرة القدم - أخبار كلمتك

نجم إيطاليا: جوارديولا دمر كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - اجتمع النجم والمهاجم الإيطالي السابق لوكا توني، مع زملائه السابقين بفريق بريشيا، بيب جوارديولا وباجيو، في مطعم بمدينة لومبارديا.

جوارديولا دمر كرة القدم 

ونشر المهاجم الإيطالي مقطع فيديو لهما أثناء تناولهما العشاء الليلة الماضية، وقال موجها حديثه إلى جوارديولا: "لقد دمرت كرة القدم".

وأضاف "مع اللعب بمهاجم وهمي، لم أتمكن من إيجاد فريق لمدة أربع سنوات. بجدية، هل يمكنك أن تقول إنك استخدمت المهاجم الوهمي فقط مع ميسي؟ وهل تحب المهاجمين الكلاسيكيين؟".

ورد بيب قائلا: "لدي إيرلينج هالاند، سجل 60 هدفا، لقد فزنا بالثلاثية مع هذا المهاجم، لكن المهاجمين يجب أن يكونوا جيدين، هل تفهم؟".

كان توني  لعب لبريشيا خلال الفترة من 2001 إلى 2003، وشارك في 50 مباراة سجل خلالها 16 هدفا، كما فاز بلقب كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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