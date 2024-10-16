بعد وعد بسداد جزء من المستحقات،حكام تونس ينهون إضرابهم ويعودون لإدارة المباريات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - قرر حكام كرة القدم في تونس، استئناف نشاطهم في إدارة مباريات الدوري التونسي بعد أيام من الإضراب عن إدارة المباريات.

وأكدت إذاعة “موزاييك” التونسية أن الحكام يعودون لإدارة المباريات، بعدما أضربوا عن إدارة مباريات الجولة الأولى للدرجة الثانية يوم السبت بسبب عدم سداد مستحقاتهم.

وجاء قرار الحكام بعد اجتماع يوم الأربعاء مع الصادق المروالي وزير الشباب والرياضة، حيث تم الاتفاق على عودتهم للملاعب، مقابل تسوية وضعهم بصرف جزء من مستحقاتهم في القريب العاجل.

بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم

قبل يومين، أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا يناشد من خلاله الحكام لإنهاء حالة الإضراب الحالية.

وجاء بيان الاتحاد التونسي كالتالي:

تأسف هيئة التسوية على تنفيذ الأحكام إضرابا عن إدارة مباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية وإقدامهم على هذه الخطوة رغم تعهد الهيئة بالإيفاء بكل تعهداتها المتعلقة بخلاص مستحقات الحكام المتخلدة بالذمة.

ولم تدخر الهيئة أي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة لتوفير السيولة اللازمة رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجامعة، ورغم دقة الظرف الذي يتزامن مع خوض المنتخب الوطني لمباريات هامة ومصيرية في تصفيات كأس إفريقيا للأمم والتي تتطلب تكاتف الجهود والوقوف جميعا خلف المنتخب الوطني والراية الوطنية.

كما ترجو الهيئة من الحكام ترجيح العقل وعدم مواصلة الإضراب يوم الأحد حتى نجنب:

- أندية الرابطة المحترفة الثانية مشاق السفر من جهة وتكبدهم مصاريف تثقل كاهل ميزانياتهم في وقت هم في أمس الحاجة للأموال.

- المؤسسة الأمنية وبقية مؤسسات الدولة من حماية مدنية وإدارات المنشآت الرياضية من تجنيد منتسبيها لتنظيم المقابلات وإهدار للمال العام.

- مختلف ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمجموعة والمكتوب والمؤسسات الإعلامية المالكة لحقوق البث والرقمي لإيفاد أعضائها من تقنيين وصحفيين ومصورين وغيرهم وكذلك تسخير كل الوسائل التقنية لتغطية المباريات.

- أحباء الفرق مشاق التنقلات إلى الملاعب لمآزرة أنديتهم.

وعليه، فإنها تدعوهم إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على سمعة ومكانة كرة القدم التونسية بصفة عامة والتحكيم التونسي بصفة خاصة في الداخل وفي الخارج وفك الإضراب وإدارة ما تبقى من مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وكان حكام كرة القدم في تونس، وجهوا خطابا إلى الهيئة التسييرية للاتحاد التونسي لكرة القدم، برئاسة كمال إيدير بمقاطعة جميع الأنشطة الكروية التابعة للاتحاد في مختلف البطولات والدرجات.

المستحقات سبب إضراب حكام تونس

وأكدت إذاعة "ديوان" التونسية أن الحكام أعلنوا مقاطعة النشاط الكروي في تونس لحين تسوية مستحقاتهم المتأخرة لدى الاتحاد.

وأوضح الحكم في خطابهم للاتحاد تمسكهم بالحصول بمستحقاتهم المتأخرة من الموسم الماضي والمستحقات المتأخرة عن مواسم أخرى سابقة قبل العودة من جديد لإدارة المباريات.

وشدد الحكام في خطابهم الموجه للاتحاد التونسي على رفضهم أن يوظف أي مسؤول أو أي جهة مطلبهم المشروع تحت أي شعار أو مسمى يخدم أهدافا أخرى.

وتقدم ناجي الجويني المشرف على إدارة التحكيم في الاتحاد التونسي أمس الثلاثاء باستقالته من منصبه وفقا لما أعلن عنه الاتحاد التونسي في بيان رسمي على أن يتم البت في هذه الاستقالة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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