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الرياضة - 05:07 - فريق يد الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:07 - فريق يد الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:07 - فريق يد الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية، بعد الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45 - 26، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزاً خلال المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة

ويلتقي الزمالك مع الفائز من لقاء الأهلي ورجاء أغادير المغربي، يوم الجمعة المقبل، في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية، التي تقام حالياً في مدينة العيون المغربية.

يذكر أن، الزمالك يشارك في البطولة بقائمة تضم كل من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد، أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

ويتربع الزمالك على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبد السلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".فريق يد الزمالك يتأهل

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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