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الرياضة - 05:07 - فحوصات طبية لـ ليفاندوفسكي عقب العودة إلى برشلونة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:07 - فحوصات طبية لـ ليفاندوفسكي عقب العودة إلى برشلونة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:07 - فحوصات طبية لـ ليفاندوفسكي عقب العودة إلى برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - عاد مهاجم المنتخب البولندي ونجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، والتي لعب خلالها المنتخب البولندي مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

ولعب ليفاندوفسكي مباراة البرتغال التي خسرها المنتخب البولندي على أرضه بنتيجة 3-1، كاملة ليبدأ مباراة أمس الثلاثاء ضد كراوتيا بديلا حيث لعب خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة وقدم تمريرة حاسمة في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 بين المنتخبين.

وتعرض ليفاندوفسكي لتدخل عنيف من حارس مرمى المنتخب الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، والذي انتهى بإشهار الحكم للبطاقة الحمراء لليفاكوفيتش.

وشوهد ليفاندوفسكي عقب المباراة وهو يعرج قليلا لكنه سيخضع لفحوصات طبية عقب عودته إلى برشلونة للتأكيد على عدم وجود إصابة تبعده عن المباريات المقبلة.

وتشير صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي سيكون متاحا لقائمة مدرب الفريق هانسي فليك لمباراة الأحد المقبل ضد إشبيلية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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