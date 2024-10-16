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الرياضة - 05:07 - «كاف» يعلن استضافة المغرب لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:07 - «كاف» يعلن استضافة المغرب لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:07 - «كاف» يعلن استضافة المغرب لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - القاهرة في 16 أكتوبر /أ ش أ/ أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن استضافة المغرب لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024.

وقال كاف - في بيان اليوم - إن نسخة 2024 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، ستقام خلال الفترة من ٩ وحتى ٢٣ نوفمبر المقبل، بمشاركة ٨ فرق من بينها نادي توت عنخ أمون المصري.

ويشارك في البطولة فرق، "ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (حامل اللقب)، الجيش الملكي المغربي (ممثل البلد المضيف)، توت عنخ أمون المصري، نسور المدينة السنغالي، إيدو كوينز النيجيري، مازيمبي الكونغولي، البنك التجاري الإثيوبي، جامعة ويسترن كيب الجنوب إفريقي".

وأوضح كاف، أن الفريق المتوج باللقب الإفريقي سيحصل جائزة قدرها ٤٠٠ ألف دولار، فيما يحصد الوصيف مبلغ ٢٥٠ ألف دولار،

وتعد النسخة القادمة لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، هي الرابعة للمسابقة القارية التي أقيمت لأول مرة عام ٢٠٢١ في مصر، فيما سبق للمغرب احتضان البطولة عام ٢٠٢٢، بينما أقيمت نسخة ٢٠٢٣ في كوت ديفوار.

ويعتبر فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، حيث توج باللقب مرتين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣، فيما نال فريق الجيش الملكي المغربي لقب البطولة عام ٢٠٢٢.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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