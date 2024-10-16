مشهور والعطار يتفقدان ملعب كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:06 مساءً - الكرة الشاطئية، تفقد اللواء محمد حلمي مشهور عضور مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، الملعب المقرر استضافته منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية والتي تقام بالغردقة في الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر الحالي.

والتقى مشهور والعطار بمسئولي الشركة المتحدة للوقوف على آخر المستجدات، وترتيب بعض الأمور التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، كما تفقدا الملعب الفرعي المخصص لتدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة.



مشهور والعطار يتفقدان ملعب كأس الأمم الأفريقية لـ الكرة الشاطئية

وصول بعثة المغرب وتنزانيا للكرة الشاطئية للقاهرة

فيما وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البعثة الرسمية لمنتخب المغرب إلى الغردقة، وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها مصر.

مشهور والعطار يتفقدان ملعب كأس الأمم الأفريقية لـ الكرة الشاطئية

وصول منتخب تنزانيا وتحركهم من مطار القاهرة الي الغردقة



كما وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البعثة الرسمية لمنتخب تنزانيا إلى القاهرة، وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، فى الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

وأقيم أمس الثلاثاء الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، بين يومي 19 و26 أكتوبر الجاري، برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

حضر الاجتماع تيمور توفيق مدير البطولة عن الكاف، وكافة إدارة ولجان الاتحاد الأفريقي المسئولة عن البطولة.

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