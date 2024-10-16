الرياضة - 04:12 - مانشيني: السعودية كانت تستحق الفوز على البحرين والتوفيق غاب عن الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - أعرب روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية لكرة القدم عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه مع البحرين سلبيا أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال مانشيني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي:"كنا نستحق الفوز، لكننا فرطنا في العديد من الفرص، وأضعنا ضربة جزاء، وفي المجمل كنا نستحق الفوز".

وأضاف:"لو سجلنا ضربة الجزاء أمام إندونيسيا وكذلك في مباراة اليوم لكنا نملك 9 نقاط، حاولت كل ما بوسعي، وقمت بإشراك جميع المهاجمين ولكننا لم نوفّق".

وأوضح:"خط هجومنا ليس بالمستوى المطلوب، أشركت جميع المهاجمين الذين معي لتحسين الوضع ولكن لم يحالفنا الحظ، هذا الأمر ليس وليد اللحظة هو من لحظة ماضية ومستمرة حتى الآن".

وأردف:"خلال هذه السنة كان لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة، وبعضهم لسوء الحظ لا يلعب مع ناديه، تطورنا كفريق ولكن مطلوب من اللاعبين المهاجمين عبد الله رديف وفراس البريكان وسالم الدوسري وصالح الشهري العمل أكثر".

في المقابل قال دراجان تالاييتش مدرب البحرين:"أبارك للاعبي فريقي هذا الأداء والقتال داخل الملعب، فقد واجهوا فريقاً قوياً، لكن لاعبي فريقي لعبوا بروح لتمثيل الوطن وأشكرهم على ذلك".

وأردف:"بالتأكيد أنا فخور بلاعبي فريقي، اضطر فريقي للعب في آخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين بعد إصابة أحد لاعبينا، لكننا حصلنا على نقطة ثمينة، والسباق لا زال طويلاً من أجل التأهل لكأس العالم، وأتمنى أن نتأهل سويّا للنهائيات".

وكشف:"لا يوجد أسرار حول الطريقة التي أوقفنا من خلالها المنتخب السعودي، فقد ركزنا على إيقاف سالم الدوسري لأنه يشكل 50٪ من قوة منتخب السعودية".