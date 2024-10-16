كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 04:12 - مانشيني: السعودية كانت تستحق الفوز على البحرين والتوفيق غاب عن الفريق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:12 - مانشيني: السعودية كانت تستحق الفوز على البحرين والتوفيق غاب عن الفريق - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:12 - مانشيني: السعودية كانت تستحق الفوز على البحرين والتوفيق غاب عن الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - أعرب روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية لكرة القدم عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه مع البحرين سلبيا أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال مانشيني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي:"كنا نستحق الفوز، لكننا فرطنا في العديد من الفرص، وأضعنا ضربة جزاء، وفي المجمل كنا نستحق الفوز".

وأضاف:"لو سجلنا ضربة الجزاء أمام إندونيسيا وكذلك في مباراة اليوم لكنا نملك 9 نقاط، حاولت كل ما بوسعي، وقمت بإشراك جميع المهاجمين ولكننا لم نوفّق".

وأوضح:"خط هجومنا ليس بالمستوى المطلوب، أشركت جميع المهاجمين الذين معي لتحسين الوضع ولكن لم يحالفنا الحظ، هذا الأمر ليس وليد اللحظة هو من لحظة ماضية ومستمرة حتى الآن".

وأردف:"خلال هذه السنة كان لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة، وبعضهم لسوء الحظ لا يلعب مع ناديه، تطورنا كفريق ولكن مطلوب من اللاعبين المهاجمين عبد الله رديف وفراس البريكان وسالم الدوسري وصالح الشهري العمل أكثر".

في المقابل قال دراجان تالاييتش مدرب البحرين:"أبارك للاعبي فريقي هذا الأداء والقتال داخل الملعب، فقد واجهوا فريقاً قوياً، لكن لاعبي فريقي لعبوا بروح لتمثيل الوطن وأشكرهم على ذلك".

وأردف:"بالتأكيد أنا فخور بلاعبي فريقي، اضطر فريقي للعب في آخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين بعد إصابة أحد لاعبينا، لكننا حصلنا على نقطة ثمينة، والسباق لا زال طويلاً من أجل التأهل لكأس العالم، وأتمنى أن نتأهل سويّا للنهائيات".

وكشف:"لا يوجد أسرار حول الطريقة التي أوقفنا من خلالها المنتخب السعودي، فقد ركزنا على إيقاف سالم الدوسري لأنه يشكل 50٪ من قوة منتخب السعودية".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق