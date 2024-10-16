الرياضة - 04:12 - كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - مواعيد مباريات كأس السوبر المصري.. يترقب عشاق الكرة المصرية، في الوطن العربي، موعد انطلاق مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

تصل فرق الأهلي وبيراميدز والزمالك إلى دولة الإمارات خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لخوض مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي تحتضنه مدينة أبو ظبي.فيما يتواجد نادس سيراميكا كيلوباترا قبل فترة بمعسكر مغلق.

ومن المنتظر أن تنطلق أولي مباريات البطولة في نسختها الجديدة، بين الزمالك وبيراميدز عصر يوم الأحد المقبل، علي ستاد ممد بن زايد، فيما تنطلق المواجهة الثانية التي سيكون طرفيها الأهلي وسيراميكا كيلوباترا، مساء اليوم ذاته.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على ستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ستاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك مع بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى كأس السوبر المصري

فيما تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ستاد محمد بن زايد.

ماذا ينتظر الأهلي بالموسم الكروي الجديد

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر الأهلي خوض العديد من الأرتباطات عقب مواجهة السوبر.. تعرف عليها

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 3 مباريات قوية في كأس إنتر كونتننتال، تكون أولى مواجهات المارد الأحمر أمام نظيره العين الإمارتي، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل، ويخوض الأهلي 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، حال التأهل إلى نهائي البطولة.

ويلعب الأحمر 26مباراة في الدوري المصري، إذ أعلنت رابطة الأندية بشكل رسمي، أن النظام الجديد للدوري المصري الموسم المقبل، يشهد إقامة المسابقة من دور واحد، والآخر يقام من مجموعتين، كل واحدة تضم 9 فرق، لتصبح عدد الجولات 26 بدلا من 34.

ويشارك الأهلي في 7 مباريات بكأس العالم للأندية 2025، بالإضافة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الرابطة في حال مشاركته.