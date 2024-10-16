موعد انضمام الثنائي الدولي لمعسكر المصري بالمغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - يلحق أحمد عيد لاعب منتخب مصر وفريق المصري البورسعيدي بمعسكر الفريق الحالي بدولة المغرب اليوم الأربعاء بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني.

أما خالد صبحي فلم يتحدد موعد سفره للالتحاق بمعسكر الفريق بالمغرب، حيث يخضع اليوم لفحوصات طبية إثر الإصابة التي لحقت به مع المنتخب الوطني أمام موريتانيا.

وحرص الدكتور محمود الشحات ومحمود جابر المدير الإداري للفريق على الحجز للاعب خالد صبحي بأحد مراكز الأشعة التشخيصية بالقاهرة فور عودته من نواكشوط اليوم الأربعاء للتأكد من مدى إصابة اللاعب وبالتالي تحديد البرنامج التأهيلي المناسب.

إصابة خالد صبحي

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن إصابة خالد صبحي مدافع المنتخب، تمزق في عضلات الساق.

وعقب نهاية المباراة مباشرة حرص علي ماهر والدكتور محمود الشحات على التواصل مع اللاعب خالد صبحي الذي تعرض للإصابة في المباراة، الدكتور محمود الشحات تابع لحظة بلحظة مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب والتي أكدت أن الإصابة على مستوى السمانة.

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا



وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا



الأول: مصر - 12 نقطة.

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط.

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط.

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

وحالة من الحزن الشديد انتابت جميع أفراد البعثة بعد وصول خبر وفاة الشقيق الأكبر للكابتن مصطفى فتحي مدرب حراس مرمى الفريق وهرع الجميع لمواساته والشد من ازره.

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