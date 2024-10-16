أسطورة إنجلترا: محبط من تعيين توخيل مدربا لمنتخب الأسود الثلاثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - عبر نجم الكرة الإنجليزية السابق مايكل أوين، عن شعوره بالإحباط لأن المدرب الجديد لمنتخب "الأسود الثلاثة" ليس إنجليزيا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء، تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للمنتخب الإنجليزي، خلفا لـ جاريث ساوثجيت، بعقد مدته 18 شهرا، ليصبح ثالث مدرب أجنبي لإنجلترا بعد جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

وأعرب أوين، الذي سجل 40 هدفا في 89 مباراة مع إنجلترا، عن خيبة أمله، لأن المدرب القادم ليس محليا، رغم أنه أشاد بالمدرب الألماني توماس توخيل.

وقال أوين عبر حسابه على منصة "إكس": "تعيين عالي الجودة، فائز جدير ولديه فهم كبير لكرة القدم الإنجليزية، استيائي الوحيد أنه ليس إنجليزيا".

ويتمتع توخيل بسيرة ذاتية بارزة على مستوى الأندية، حيث فاز بـ11 بطولة كبرى أثناء إدارته لتشيلسي وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

لكن الكثير من النقاد الإنجليز، يعتقدون أنه لا ينبغي منح الوظيفة الأهم في كرة القدم الإنجليزية لمدرب أجنبي.

يذكر أن توخيل سيتسلم منصبه الجديد في يناير المقبل، وسيستمر المدرب المؤقت لي كارسلي في عمله خلال النافذة الدولية الجديدة الشهر المقبل.

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