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في ثاني ودياته بمعسكر المغرب، المصري يواجه الجمعية الرياضية المنصورية - أخبار كلمتك

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في ثاني ودياته بمعسكر المغرب، المصري يواجه الجمعية الرياضية المنصورية - أخبار كلمتك

في ثاني ودياته بمعسكر المغرب، المصري يواجه الجمعية الرياضية المنصورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 03:48 م 10/16/2024 3:48:07 PM

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، كلمتك

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي نادي الجمعية الرياضية المنصورية  - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي - على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر غدا  الخميس بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة - وذلك على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

المصري والرشاد البرنوصي 


كان المصري قد خاض  الثلاثاء أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام بدولة المغرب أمام الرشاد البرنوصي وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ سجلهما السنغالي بابا بادجي والمغربي عبد الإله حفيظي.

 

4 وديات للمصري بالمغرب

ويخوض فريق المصري البورسعيدي 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى؛ وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.
 

المصري بالكونفدرالية

يلتقي المصري البورسعيدي إنيمبا النيجيري يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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