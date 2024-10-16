آلان شيرر: اليونايتد سبب الإعلان سريعا عن تعيين توخيل مدربا لمنتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - أكد آلان شيرر الهداف الأسطوري للكرة الإنجليزية، أن المعنيين في اتحاد الكرة في بلاده، دخلوا في سباق مع مانشستر يونايتد، للتعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل.

وتم الإعلان صباح اليوم الأربعاء، عن تعيين توخيل مدربا للمنتخب الإنجليزي، خلفا لجاريث ساوثجيت، الذي ترك منصبه عقب خسارة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024 أمام المنتخب الإسباني.

وقال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "تم تعيين توماس توخيل مدربًا لمنتخب إنجلترا بسرعة كبيرة، وهذا مجرد تخمين.. ربما كان على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التحرك بسرعة خوفًا من خسارة من اعتقدوا أنه المرشح المتاح".



وأضاف: "ربما جاء ناد لا يؤدي بشكل جيد ليحصل عليه، مثل مانشستر يونايتد، الذي يعاني حقًا، ومدربه تحت الضغط، إذا استنفد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أفضل الخيارات المتاحة لديه، مثل بيب جوارديولا أو يورجن كلوب أو إيدي هاو، فلا توجد لدي مشكلة في التعاقد معه (توخيل)".

واختتم: "قيل لي من مصدر موثوق أنهم لم يفكروا في إيدي هاو، وهو ما أجد أنه مفاجئ حقًا، قد يفكر المدربون الإنجليز الشباب الصاعدون في هذا المسار، ولكن إذا كان هو المرشح المتميز المتاح، فلا توجد لدي مشكلة في ذلك، طالما أنهم جربوا التعاقد خيارات أخرى".



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