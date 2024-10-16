جدو يرد على انتقادات الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - رد محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، علي تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك.



وكان سليمان قد هاجم إدارة بيراميدز بعد رفضها انتقال اللاعبين للقلعة البيضاء.

وقال جدو عبر حسابه بموقع إكس: "الكابتن أحمد سليمان هاجم بيراميدز وأندية الشركات وقال علامات استفهام على بيراميدز لأنه يرفض إعطاء لاعبيه للزمالك".





وأشار إلى أن سليمان هاجم بيراميدز لشراء لاعبين وكثرة الإنفاق دون ترك اللاعبين للاحتراف في أوروبا رغم قلة إيراداته.

وأكد جدو أن بيراميدز أعطى "الأبيض" عمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وعبد الله السعيد وهم الأفضل حاليا في الزمالك.

وتساءل: "هل سيرحب الزمالك برحيل زيزو إلى بيراميدز؟ ولماذا لم يترك زيزو للاحتراف؟".

وأكد أن بيراميدز من حقه شراء لاعبين ودعم قائمته مطالبا سليمان بإعلان قيمة نفقات ومداخيل الزمالك وتحقيق أرباح من كرة القدم، موضحا أن الزمالك دفع مليار جنيه غرامات للفيفا.



وأضاف إن مجلس الزمالك منذ انتخابه وهو يتحدث عن ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، رغم سريان عقده لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد بمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري بالامارات يوم الاحد 20 أكتوبر الجاري.

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