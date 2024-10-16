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ميسي يتصدر جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال - أخبار كلمتك

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ميسي يتصدر جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال - أخبار كلمتك

ميسي يتصدر جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - تصدر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد تسجيله "هاتريك" في فوز كبير لـ"التانجو" على حساب بوليفيا بنتيجة "6-0"، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات.

وأحرز ميسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 19 و84 و86، وأضاف لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز ونازارينو بازان الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 43 والأخيرة من الشوط الأول و69.

ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية 

وارتقى ميسي لصدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، رغم خوضه 7 مباريات فقط مع الأرجنتين، ويأتي خلفه داروين نونيز، مهاجم منتخب أوروجواي، برصيد 5 أهداف، ثم لويس دياز، نجم كولومبيا برصيد 4 أهداف.

ووصل ميسي إلى هدفه رقم 112 طوال مسيرته مع منتخب الأرجنتين.

وبهذا الفوز حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصفيات برصيد 22 نقطة حصدها من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط كاملة أمام منتخب كولومبيا صاحب المركز الثاني.

في المقابل توقف رصيد منتخب بوليفيا عند 12 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة خلف الإكوادور وباراجواي صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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