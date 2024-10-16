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خوفا من الجماهير، البحرين تطالب بنقل مباراتها مع أندونيسيا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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خوفا من الجماهير، البحرين تطالب بنقل مباراتها مع أندونيسيا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

خوفا من الجماهير، البحرين تطالب بنقل مباراتها مع أندونيسيا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - أصدر الاتحاد  البحريني لكرة القدم  بيانا رسميا يؤكد على تعرض لاعبيه للتهديدات خلال مباراته مع منتخب اندونيسيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وقال الاتحاد البحريني في بيان رسمي اليوم الأربعاء: 
تعرض لاعبو المنتخب البحريني لتهديدات بالقتل في خطوة تعكس استهتار الجماهير الإندونيسية.
 

 كما تعرض موقع الاتحاد البحريني  إلى سيل من كلمات السب والقذف وعمليات الاختراق من قبل الجماهير الإندونيسية.
-خاطبنا "فيفا" و"الاتحاد الآسيوي" بنقل مباراة الإياب إلى خارج إندونيسيا لحماية أفراد المنتخب من تصرفات الجماهير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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