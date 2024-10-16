زيلينسكي يثير مخاوف إنتر ميلان قبل لقاء روما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:19 صباحاً - الدوري الإيطالي، كشفت تقارير صحفية أن البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط إنتر ميلان، تسبب في حالة من القلق لفريقه قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة ضد روما، بمنافسات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.

زيلينسكي شارك أساسيا في مباراة منتخبه بولندا ضد كرواتيا، وتمكن من تسجيل الهدف الأول، لكنه عانى من مشكلة بدنية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وذكر موقع توتوميركاتو الإيطالي، أن زيلينسكي في الدقيقة 74 طلب من مدربه الخروج في تبديل اضطراري، بسبب بعض المشاكل البدنية في الفخذ الأيمن.



وأوضح أن مسؤولي الجهاز الطبي في إنتر، سيقيمون حالة زيلينسكي عندما يعود إلى إيطاليا في الساعات المقبلة.

بولند ضد كرواتيا

وتعادل المنتخب البولندي مع نظيره الكرواتي 3-3، أمس الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

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