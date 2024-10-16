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سر غضب كريستيانو رونالدو من حكم مباراة البرتغال واسكتلندا - أخبار كلمتك

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سر غضب كريستيانو رونالدو من حكم مباراة البرتغال واسكتلندا - أخبار كلمتك

سر غضب كريستيانو رونالدو من حكم مباراة البرتغال واسكتلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:19 صباحاً - التقطت عدسات الكاميرات لحظة غضب كريستيانو رونالدو، حيث أظهرت إيماءاته إحباطه الموجه نحو الحكم لورانس فيسر خلال مباراة البرتغال وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية.

حصدت البرتغال نقطة ثمينة على حساب إسكتلندا في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب هامبدن بارك، مما أبقاها على قمة مجموعتها في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

السبب الرئيسي لغضب رونالدو

ووفقا لما ذكره موقع "bolavip"، كان السبب الرئيسي لغضب رونالدو هو قرار الحكم إنهاء المباراة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك في الوقت الذي كانت فيه البرتغال قد حصلت على ركلة ركنية، حيث كان الحكم المساعد احتسب اللعبة بالفعل، لكن "فيسر" اعتبر أن الوقت المخصص قد انتهى، ما حرم فريق روبرتو مارتينيز من فرصة أخيرة لتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء.

ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة التي أثارت غضب كريستيانو خلال المباراة، ففي وقت سابق، سدد مهاجم النصر السعودي كرة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن. وكل من الحكم المساعد وفيسر أشارا إلى ضربة مرمى، لكن رونالدو كان مصرًا على أن الكرة قد انحرفت بسبب أحد مدافعي إسكتلندا مطالبا بركلة ركنية.

وبعد صافرة النهاية، انفجر غضب كريستيانو رونالدو، حيث غادر الملعب بابتسامة ساخرة، وصفق وقام بحركات تظهر استياءه، معتقدًا أن البرتغال قد حُرمت من فرصة تحقيق الفوز بسبب قرارات الحكم.

ولم يتمكن رونالدو من زيادة رصيده الحالي من الأهداف البالغ 133 هدفًا مع البرتغال في مباراته الدولية رقم 200 مع منتخب بلاده.

وسيعود كريستيانو رونالدو إلى السعودية لاستئناف التدريبات مع نادي النصر استعدادا لمنافسات دوري روشن، وسيكون الاستدعاء القادم له مع منتخب البرتغال في نوفمبر، إذ سيستضيفون بولندا يوم الجمعة، 15 نوفمبر، ثم يواجهون كرواتيا بعد ثلاثة أيام.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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