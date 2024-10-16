الرياضة - 11:07 - بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد مباراة موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً - وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى القاهرة قادمة من موريتانيا، بعد خوض مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وفاز المنتخب الوطني بهدف ليحسم تأهله رسميا لبطولة الأمم الإفريقية، وتصدر مجموعته برصيد 12 نقاط جمعهم من الفوز في 4 مباريات متتالية أمام كاب فيردي وبوتسوانا ومباراتي موريتانيا.

وترأس بعثة منتخب مصر في موريتانيا، محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.