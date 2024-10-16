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ليفاندوفسكي يثلج صدر برشلونة ويرد على أنباء إصابته - أخبار كلمتك

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ليفاندوفسكي يثلج صدر برشلونة ويرد على أنباء إصابته - أخبار كلمتك

ليفاندوفسكي يثلج صدر برشلونة ويرد على أنباء إصابته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:58 صباحاً - رد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، على أنباء إصابته خلال مباراة منتخب بولندا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية، أمس الثلاثاء.

وبدأ ليفاندوفسكي المباراة على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من إصابة طفيفة، ثم دخل الملعب في الدقيقة 62، وتعرض لموقف خطير في الدقيقة 75 عندما أصيب في ساقه اليمنى أثناء المنافسة على كرة مشتركة مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، شوهد ليفاندوفسكي يعرج بشكل واضح أثناء السير عقب المباراة.


وعندما سئل ليفا في النفق عقب المباراة بشأن إصابته، رد قائلا: "ساقي بخير"، دون التحدث إلى الصحافة.

مباريات برشلونة 

ويستعد برشلونة لمواجهات قوية عقب التوقف الدولي ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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