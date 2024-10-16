ليفاندوفسكي يثير قلق برشلونة بعد انتهاء التوقف الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أثار قلق برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

ليفاندوفسكي يثير قلق برشلونة



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وضع مايكل بروبييرز، مدرب بولندا، ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة أمام كرواتيا بسبب معاناته من إصابة طفيفة.

ودخل ليفا إلى الملعب في الدقيقة 17 من الشوط الثاني تحت ضغط تعديل النتيجة، وتعرض لموقف خطير في الدقيقة 75 عندما أصيب في ساقه اليمنى أثناء المنافسة على كرة مشتركة مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.



وطرد الحارس نتيجة لهذا التدخل، وبعد لحظات من القلق بسبب علامات الألم، استطاع ليفاندوفسكي استكمال المباراة وصنع هدف التعادل 3-3.

وكشفت تقارير بولندية أن ليفا اتفق مع المدرب أثناء الإحماء قبل المباراة على بدء اللقاء من مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قلقا كبيرا في برشلونة على حالة ليفا بسبب الأنباء المتضاربة حول إصابته.

وأوضحت أن هناك حيرة، لأنه إذا كان ليفاندوفسكي يعاني من "إصابة طفيفة" تبرر جلوسه على مقاعد البدلاء، فمن الصعب تفسير نزوله إلى الملعب بالشوط الثاني.

وذكرت أن في نهاية المباراة أظهر ليفاندوفسكي لإيفان بيريسيتش، نجم كرواتيا، العلامة التي تركها تدخل الحارس الكرواتي في ساقه اليمنى خلال الكرة المشتركة.

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