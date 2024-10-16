أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2024، آخر تحديث - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2024، آخر تحديث - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع وفد صيني تطوير منظومة النقل المستدام - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع وفد صيني تطوير منظومة النقل المستدام - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل وفدًا من مسئولي أنجلوجولد أشانتي وسنتامين - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل وفدًا من مسئولي أنجلوجولد أشانتي وسنتامين - أخبار كلمتك

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

موعد افتتاح معرض "فناني الجيل" الجماعي بمتحف الفنون الجميلة - أخبار كلمتك

موعد افتتاح معرض "فناني الجيل" الجماعي بمتحف الفنون الجميلة - أخبار كلمتك

نوران أبو طالب تطرح أحدث أغنياتها "كان ليك معايا" (فيديو) - أخبار كلمتك

نوران أبو طالب تطرح أحدث أغنياتها "كان ليك معايا" (فيديو) - أخبار كلمتك

بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

بالأسماء، قائمة هاني أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

نجم برشلونة أول طلب لـ أموريم في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

يحق للمدربين الطعن علي قرارات الحكام، فيفا يدرس نظاما جديدا بدلا من تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

يحق للمدربين الطعن علي قرارات الحكام، فيفا يدرس نظاما جديدا بدلا من تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

ليفاندوفسكي يثير قلق برشلونة بعد انتهاء التوقف الدولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ليفاندوفسكي يثير قلق برشلونة بعد انتهاء التوقف الدولي - أخبار كلمتك

ليفاندوفسكي يثير قلق برشلونة بعد انتهاء التوقف الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أثار قلق برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

ليفاندوفسكي يثير قلق برشلونة 


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وضع مايكل بروبييرز، مدرب بولندا، ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة أمام كرواتيا بسبب معاناته من إصابة طفيفة.

ودخل ليفا إلى الملعب في الدقيقة 17 من الشوط الثاني تحت ضغط تعديل النتيجة، وتعرض لموقف خطير في الدقيقة 75 عندما أصيب في ساقه اليمنى أثناء المنافسة على كرة مشتركة مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.


وطرد الحارس نتيجة لهذا التدخل، وبعد لحظات من القلق بسبب علامات الألم، استطاع ليفاندوفسكي استكمال المباراة وصنع هدف التعادل 3-3.

وكشفت تقارير بولندية أن ليفا اتفق مع المدرب أثناء الإحماء قبل المباراة على بدء اللقاء من مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قلقا كبيرا في برشلونة على حالة ليفا بسبب الأنباء المتضاربة حول إصابته.

وأوضحت أن هناك حيرة، لأنه إذا كان ليفاندوفسكي يعاني من "إصابة طفيفة" تبرر جلوسه على مقاعد البدلاء، فمن الصعب تفسير نزوله إلى الملعب بالشوط الثاني.

وذكرت أن في نهاية المباراة أظهر ليفاندوفسكي لإيفان بيريسيتش، نجم كرواتيا، العلامة التي تركها تدخل الحارس الكرواتي في ساقه اليمنى خلال الكرة المشتركة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق