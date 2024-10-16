المكسيك تنهي عقدة أمريكية منذ 2019 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - فاز منتخب المكسيك على ضيفه منتخب أمريكا بثائية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب المكسيكي راؤول خيمينيز وسيزار هويرتا في الدقيقتين 22 و49.

بهذا الفوز أنهى المنتخب المكسيكي سلسلة عدم الفوز أمام المنتخب الأمريكي التي استمرت 7 مباريات، حيث خسر في 5 مواجهات وتعادل في لقاءين، منذ فوزه 3 - صفر عام 2019.

وكانت هذه هي المباراة الثانية لماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للمنتخب الأمريكي، والذي تولى المهمة خلفا لـ جريج برهالتر.

وكان بوكيتينو قاد المنتخب الأمريكي للفوز على بنما 2- صفر يوم السبت الماضي في أول مباراة يقود فيها الفريق.

منتخب كندا يفوز علي بنما

وفي مباراة ودية أخرى أقيمت على ملعب بي إم أو فيلد بمدينة تورونتو الكندية، فاز منتخب كندا على ضيفه منتخب بنما 2-1.

وأنهى منتخب كندا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه سايل لارين في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب بنما هدف التعادل عن طريق خوسي فاجاردو في الدقيقة 69، قبل أن يسجل منتخب كندا هدف الفوز عن طريق جوناثان ديفيد في الدقيقة 87.

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