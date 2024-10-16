الرياضة - 10:20 - الأرجنتين تكتفي بنصف دستة أهداف في مرمي بوليفيا.. وميسي يحرز هاتريك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - نجح منتخب الأرجنتين في إلحاق هزيمة قاسية بنظيره منتخب بوليفيا، خلال المباراة القوية التي أقيمت على ملعب "ماس مونومنتال"، في إطار الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وانتهت بنتيجة 6 - 0 لصالح راقصي التانجو.

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه مع منتخب بلاده، حيث أحرز "هاتريك" 3 أهداف خلال المباراة.

وأحرز ميسي الهدف الأول وصنع هدف لاوتارو مارتينيز الثاني وخوليان ألفاريز الثالث، ليرتفع رصيده التهديفي مع منتخب بلاده منذ 2005 إلى 111 هدفا حتى الآن ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للأرجنتين.

وأحرز ميسي الهدف الأول بعد مرور 19 دقيقة من انطلاق صافرة الشوط الأول، وفي الدقيقة 43 من الشوط الأول أحرز مارتينيز الهدف الثاني لراثصي التانجو، ةفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ومن تمريرة عرضية من ليونيل ميسي، سجل خوليان ألفاريز الهدف الثالث، لمنتخب الأرجنتين بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أحرز تياغو ألمادا الهدف الرابع لـ الأرجنتين في الدقيقة 69، وعاد البرغوث ليونيل ميسي ليحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 84، و86 على التوالي.