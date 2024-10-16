الرياضة - 10:20 - طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة الشناوي وخالد صبحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن طبيعة إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وخالد صبحي، مدافع المصري، اللذين تعرضا لها خلال مباراة منتخب مصر مع موريتانيا.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، إن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب عبارة عن جرح قطعي في الحاجب، بينما إصابة خالد صبحي مدافع المنتخب، تمزق في عضلات الساق.

وتأهل منتخب مصر إلى أمم أفريقيا 2025، بعد تغلبه على موريتانيا، بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات

ومن المقرر وصول بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في التاسعة صباح الأربعاء للقاهرة.