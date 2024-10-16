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وصول بعثة المغرب وتنزانيا للكرة الشاطئية للقاهرة - أخبار كلمتك

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وصول بعثة المغرب وتنزانيا للكرة الشاطئية للقاهرة - أخبار كلمتك

وصول بعثة المغرب وتنزانيا للكرة الشاطئية للقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:05 صباحاً - الكرة الشاطئية، وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البعثة الرسمية لمنتخب المغرب إلى الغردقة، وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها مصر.

 

وصول منتخب تنزانيا وتحركهم من مطار القاهرة الي الغردقة


كما وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البعثة الرسمية لمنتخب تنزانيا إلى القاهرة،  وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، فى الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

 

 

وأقيم  أمس الثلاثاء الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، بين يومي ١٩ و٢٦ أكتوبر الجاري، برئاسة  وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. 


حضر الاجتماع تيمور توفيق مدير البطولة عن الكاف، وكافة إدارة ولجان الاتحاد الأفريقي المسئولة عن البطولة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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