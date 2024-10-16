زوجة ميسي بعد هاتريك بوليفيا: “الأفضل على الإطلاق” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:05 صباحاً - وجهت أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، رسالة لزوجها الأسطورة الأرجنتينية بعد تألقه مع منتخب بلاده وقيادته للفوز على منافسه بوليفيا 6-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وكتبت أنتونيلا تعليقا مؤثرا بعد المباراة عبر حسابها على منصة "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لاحتفال ميسي بأهدافه، قائلة: "الأفضل على الإطلاق".

وشارك ميسي في فوز كاسح لمنتخب بلاده، عندما سجل 3 أهداف "هاتريك" وصنع ثنائية في الانتصار على بوليفيا.

والتقى الأرجنتين وبوليفيا على ملعب المونيمونتال في الأرجنتين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعزز منتخب الأرجنتين موقعه في صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة 12.

تصريحات ميسي

وقال ميسي بعد المباراة: "من الرائع أن نشعر بحب الجمهور هنا، تأثرت بسماعهم ينشدون اسمي، هذا ما يحفزني، أنا سعيد حيث أنا، رغم سني، عندما أكون هنا أشعر وكأنني طفل لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق. سأواصل الاستمتاع بهذا ما دمت أشعر بحالة جيدة ويمكنني اللعب كما أريد".

ووصل ميسي إلى 112 هدفا دوليا، عزز بها موقعه في وصافة قائمة الهدافين التاريخيين على صعيد المنتخبات الدولية.

وما زال النجم الأرجنتيني متأخرا بفارق كبير عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 133 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.