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الرياضة - 09:37 - موقف يونيل ميسي من المشاركة مع الأرجنتين في مونديال2026 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:37 - موقف يونيل ميسي من المشاركة مع الأرجنتين في مونديال2026 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:37 - موقف يونيل ميسي من المشاركة مع الأرجنتين في مونديال2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:37 صباحاً - وجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، رسالة تفائل لجماهير الأرجنتين بشأن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر لها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026

وشارك ميسي في فوز الأرجنتين علي بوليفيا 6-0، عندما سجل هاتريك وصنع هدفين في الانتصار الكبير في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال.

والتقى منتخبا الأرجنتين وبوليفيا على ملعب المونيمونتال في الأرجنتين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وظل الجمهور الأرجنتيني يردد اسم ميسي ويحتفي بنجمه الأسطوري على مدار المباراة، التي شهدت مستويات متميزة منه كما جرت العادة على مدار 20 عاما كاملا.

وقال ميسي لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة الأرجنتين وبوليفيا: "من الرائع أن نشعر بحب الجمهور هنا، تأثرت بسماعهم ينشدون اسمي".

وأضاف ميسي:"هذا ما يحفزني، أنا سعيد حيث أنا، رغم سني، عندما أكون هنا أشعر وكأنني طفل لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق".

واوضح: "سأواصل الاستمتاع بذلك ما دمت أشعر بأني حالتي جيدة، ويمكنني اللعب كما أريد".

ميسي يحتفل في يونيو المقبل بعيد ميلاده الـ38، وسط مخاوف من اعتزاله اللعب على المستوى الدولي قبل نهائيات كأس العالم 2026، لكن تصريحاته بعد الانتصار على بوليفيا تفتح الباب واسعا أمام مشاركته في المونديال المرتقب.

وأنهى ميسي عقدته مع كأس العالم عندما سجل 7 أهداف وصنع 3 ولعب الدور الأبرز في تتويج منتخب الأرجنتين باللقب في نسخة قطر 2022.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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