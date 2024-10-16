ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - تصفيات أمم أفريقيا، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والتي شهدت فوز منتخب مصر على موريتانيا 1-0.
نتائج مباريات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا
بوروندي 0-2 بوركينا فاسو
كينيا 0-1 الكاميرون
جامبيا 1-0 مدغشقر
ليبيريا 1-2 غينيا الاستوائية
زيمبابوي 3-1 نامبيا
توجو 0-1 الجزائر
إسواتيني 0-3 موزمبيق
جنوب السودان 1-2 أوغندا
مالاوي 0-1 السنغال
تشاد 0-1 زامبيا
ليسوتو 0-2 الجابون
تنزانيا 0-2 الكونغو الديمقراطية
رواندا 2-1 بنين
موريتانيا 0-1 مصر
بوتسوانا 1-0 الرأس الأخضر
النيجر 0-1 أنجولا
سيراليون 1-0 كوت ديفوار
غينيا بيساو 0-0 مالي
الكونغو 1-1 جنوب أفريقيا
جمهورية أفريقيا الوسطى 0-4 المغرب
ليبيا ضد نيجيريا “ألغيت”
إثيوبيا 0-3 غينيا
جزر القمر 1-1 تونس
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025
المجموعة الأولى
1- تونس 7 نقاط.
2- جزر القمر 6 نقاط.
3- جامبيا 5 نقاط.
4- مدغشقر نقطتين.
المجموعة الثانية
1- المغرب 12 نقطة.
2- الجابون 7 نقاط.
3- إفريقيا الوسطى 3 نقاط.
4- ليسوتو نقطة واحدة.
المجموعة الثالثة
1- مصر 12 نقطة
2- بوتسوانا 6 نقاط.
3- الرأس الأخضر 3 نقاط.
4- موريتانيا 3 نقاط.
المجموعة الرابعة
1- نيجيريا 7 نقاط.
2- بنين 6 نقاط.
3- رواندا 5 نقاط.
4-ليبيا نقطة.
المجموعة الخامسة
1- الجزائر 12 نقطة.
2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.
3- توجو نقطتين
4- ليبيريا نقطة.
المجموعة السادسة
1- أنجولا 12 نقطة.
2- السودان 7 نقاط.
3- غانا نقطتين.
4- النيجر نقطة واحدة.
المجموعة السابعة
1- كوت ديفوار 9 نقاط.
2- زامبيا 7 نقاط.
3- سيراليون 4 نقاط.
4- تشاد نقطتين.
المجموعة الثامنة
1- جمهورية الكونغو 12 نقطة.
2- غينيا 6 نقاط.
3- تنزانيا 4 نقاط.
4- إثيوبيا نقطة.
المجموعة التاسعة
1- موزمبيق 8 نقاط.
2- مالي 8 نقاط.
3- غينيا بيساو 4 نقاط.
4- إسواتيني نقطة
المجموعة العاشرة
1- الكاميرون 10 نقاط.
2- زيمبابوي 8 نقاط.
3- كينيا 4 نقاط.
4- ناميبيا بدون نقاط.
المجموعة الحادية عشرة
1- أوغندا 10 نقاط.
2- جنوب إفريقيا 8 نقاط.
3- الكونغو 4 نقاط.
4- جنوب السودان بدون نقاط.
المجموعة الثانية عشرة
1- بوركينا فاسو 10 نقاط.
2- السنغال 10 نقاط.
3- بوروندي برصيد 3 نقاط.
4- مالاوي بدون رصيد.
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