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ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

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ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - تصفيات أمم أفريقيا، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والتي شهدت فوز منتخب مصر على موريتانيا 1-0.

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 

بوروندي 0-2 بوركينا فاسو 

كينيا 0-1 الكاميرون 

جامبيا 1-0 مدغشقر 

ليبيريا 1-2 غينيا الاستوائية  

زيمبابوي 3-1 نامبيا 

توجو 0-1 الجزائر 

إسواتيني 0-3 موزمبيق 

جنوب السودان 1-2 أوغندا 

مالاوي 0-1 السنغال

تشاد 0-1 زامبيا 

ليسوتو 0-2 الجابون 

تنزانيا 0-2 الكونغو الديمقراطية 

رواندا 2-1 بنين 

موريتانيا 0-1 مصر 

بوتسوانا 1-0 الرأس الأخضر 

النيجر 0-1 أنجولا 

سيراليون 1-0 كوت ديفوار 

غينيا بيساو 0-0 مالي 

الكونغو 1-1 جنوب أفريقيا 

جمهورية أفريقيا الوسطى 0-4 المغرب 

ليبيا ضد نيجيريا “ألغيت”

إثيوبيا 0-3 غينيا 

جزر القمر 1-1 تونس 

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى

1- تونس  7 نقاط.
2- جزر القمر 6 نقاط.
3- جامبيا  5 نقاط.
4- مدغشقر  نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب  12 نقطة.
2- الجابون  7 نقاط.
3- إفريقيا الوسطى  3 نقاط.
4- ليسوتو  نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة
2- بوتسوانا  6 نقاط.
3- الرأس الأخضر 3 نقاط.
4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا  7 نقاط.
2- بنين  6 نقاط.
3- رواندا  5 نقاط.
4-ليبيا  نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر  12 نقطة.
2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.
3- توجو  نقطتين
4- ليبيريا  نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا  12 نقطة.
2- السودان  7 نقاط.
3- غانا  نقطتين.
4- النيجر  نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار 9 نقاط.
2- زامبيا  7 نقاط.
3- سيراليون  4 نقاط.
4- تشاد  نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو  12 نقطة.
2- غينيا  6 نقاط.
3- تنزانيا 4 نقاط.
4- إثيوبيا  نقطة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق  8 نقاط.
2- مالي  8 نقاط.
3- غينيا بيساو  4 نقاط.
4- إسواتيني  نقطة

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون 10 نقاط.
2- زيمبابوي  8 نقاط.
3- كينيا  4 نقاط.
4- ناميبيا بدون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا  10 نقاط.
2- جنوب إفريقيا  8 نقاط.
3- الكونغو 4 نقاط.
4- جنوب السودان بدون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو  10 نقاط.
2- السنغال  10 نقاط.
3- بوروندي برصيد 3 نقاط.
4- مالاوي بدون رصيد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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