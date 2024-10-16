ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - تصفيات أمم أفريقيا، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والتي شهدت فوز منتخب مصر على موريتانيا 1-0.

نتائج مباريات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا

بوروندي 0-2 بوركينا فاسو

كينيا 0-1 الكاميرون

جامبيا 1-0 مدغشقر

ليبيريا 1-2 غينيا الاستوائية

زيمبابوي 3-1 نامبيا

توجو 0-1 الجزائر

إسواتيني 0-3 موزمبيق

جنوب السودان 1-2 أوغندا

مالاوي 0-1 السنغال

تشاد 0-1 زامبيا

ليسوتو 0-2 الجابون

تنزانيا 0-2 الكونغو الديمقراطية

رواندا 2-1 بنين

موريتانيا 0-1 مصر

بوتسوانا 1-0 الرأس الأخضر

النيجر 0-1 أنجولا

سيراليون 1-0 كوت ديفوار

غينيا بيساو 0-0 مالي

الكونغو 1-1 جنوب أفريقيا

جمهورية أفريقيا الوسطى 0-4 المغرب

ليبيا ضد نيجيريا “ألغيت”

إثيوبيا 0-3 غينيا

جزر القمر 1-1 تونس

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى

1- تونس 7 نقاط.

2- جزر القمر 6 نقاط.

3- جامبيا 5 نقاط.

4- مدغشقر نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب 12 نقطة.

2- الجابون 7 نقاط.

3- إفريقيا الوسطى 3 نقاط.

4- ليسوتو نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة

2- بوتسوانا 6 نقاط.

3- الرأس الأخضر 3 نقاط.

4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا 7 نقاط.

2- بنين 6 نقاط.

3- رواندا 5 نقاط.

4-ليبيا نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر 12 نقطة.

2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.

3- توجو نقطتين

4- ليبيريا نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا 12 نقطة.

2- السودان 7 نقاط.

3- غانا نقطتين.

4- النيجر نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار 9 نقاط.

2- زامبيا 7 نقاط.

3- سيراليون 4 نقاط.

4- تشاد نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو 12 نقطة.

2- غينيا 6 نقاط.

3- تنزانيا 4 نقاط.

4- إثيوبيا نقطة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق 8 نقاط.

2- مالي 8 نقاط.

3- غينيا بيساو 4 نقاط.

4- إسواتيني نقطة

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون 10 نقاط.

2- زيمبابوي 8 نقاط.

3- كينيا 4 نقاط.

4- ناميبيا بدون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا 10 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 8 نقاط.

3- الكونغو 4 نقاط.

4- جنوب السودان بدون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو 10 نقاط.

2- السنغال 10 نقاط.

3- بوروندي برصيد 3 نقاط.

4- مالاوي بدون رصيد.

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