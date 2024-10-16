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الرياضة - 09:05 - موقف إبراهيم نور الدين من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:05 - موقف إبراهيم نور الدين من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - موقف إبراهيم نور الدين من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:05 صباحاً - كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق رئيس الإدارة الفنية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حقيقة نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

قال إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية، إنه سيحسم موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، عقب عودته من الإمارات، حيث يراقب الحكام المشاركين في إدارة مباريات السوبر المصري.

وفي سياق آخر أكد سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق أن محمد معروف يستحق إسناد إدارة مباراة الأهلى والزمالك فى حال وصول الفريقين للمباراة النهائية من عمر بطولة كأس السوبر المصرى.

وطالب سمير محمود عثمان الحكام أنه لابد من الحكم حب نفسه طوال سير اللقاء والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر وجميع الحكام التى تم الاستعانة بهم فى البطولة أصحاب خبرات كبيرة وقادرين على إدارة أكبر المباريات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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