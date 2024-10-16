الرياضة - 09:05 - البرازيل تضرب بيرو بالأربعة في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:05 صباحاً - أكتسح منتخب البرازيل نظيره منتخب بيرو، برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة العاشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة منتخب البرازيل وبيرو في تصفيات المونديال

ظهر منتخب بيرو في البداية بشكل جيد، لكن لم تدم فرحتهم طويلًا، إذ تمكنوا من إحراز هدف في الدقيقة 13، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية VAR.

وحاول منتخب بيرو العودة في اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، لكن دفاع البرازيل كان متماسكًا، لينتهي الشوط بتقدم البرازيل بهدف وحيد.

ومع بداية الشوط الثاني، لم يتأخر البرازيليون في زيادة غلتهم من الأهداف، ففي الدقيقة 54، حصلوا على ركلة جزاء جديدة، ونجح رافينيا في إعادة السيناريو نفسه وسجل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 24، حصل المنتخب البرازيلي على ركلة جزاء، ترجمها رافينيا بنجاح إلى هدف، مما منح السامبا التقدم.

وفي الدقيقة 71، أضاف أندرياس بيريرا الهدف الثالث بطريقة رائعة، حيث سجل مقصية مذهلة بعد تمريرة دقيقة من لويز هنريكي.

كما جاء الهدف الرابع عن طريق لويس هنريكي، الذي استقبل تمريرة من إيجور جيسوس، ليُنهي اللقاء بفوز ساحق للبرازيل.