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الرياضة - 09:05 - الزمالك يواجه بطل بنين فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:05 - الزمالك يواجه بطل بنين فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - الزمالك يواجه بطل بنين فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:05 صباحاً - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره أدجيدجا البنينى اليوم الأربعاء، فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية التى تقام خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى بالمغرب.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول، حيث فاز على نظيره المنتدى المغربى بنتيجة 32-21 فى ختام مواجهاته

ونجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد، أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبد السلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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