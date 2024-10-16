إيهاب الكومي: الكرة المصرية مكانها بين الكبار وهذه رسالتي لحسام حسن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:12 صباحاً - منتخب مصر، علق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على صعود منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب مؤكدًا أن ذلك المكان الطبيعي للكرة المصرية.

أضاف الكومي خلال تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "مكان كرة القدم المصرية الطبيعي بين الكبار بعد تحقيق العلامة الكاملة والتأهل لأمم إفريقيا 2025".

وواصل: "أشكر كل اللاعبين قدموا مباراة قوية والروح كانت عالية بينهم بقيادة الكابتن حسام حسن وتوجه له الشكر علي قيادة الفراعنة لأمم إفريقيا بدون خسارة حتى الآن".

وواصل: "اتحاد الكرة الحالي يعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية وكلنا اجتهدنا بقدر الإمكان"

استطاع منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن تحقيق الفوز على منتخب موريتانيا بهدف نظيف، على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الموريتانية الثلاثاء.

رقم فريد لمنتخب مصر

واستطاع منتخب مصر أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة الرابعة على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في التصفيات حتى الآن.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثالثة

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر الوطني الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط، ويصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

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ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

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