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نصفهم لـ ميسي، الأرجنتين تدك شباك بوليفيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

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نصفهم لـ ميسي، الأرجنتين تدك شباك بوليفيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

نصفهم لـ ميسي، الأرجنتين تدك شباك بوليفيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:08 صباحاً - حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على منتخب بوليفيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي" في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

 

أهداف مباراة الأرجنتين وبوليفيا

وأحرز أهداف التانجو ليونيل ميسي “ثلاث أهداف هاتريك”، ولاوتارو مارتبنيز “هدف”، وجوليان ألفاريز “هدف”، ونيكولاس جونزاليس “هدف” في الدقائق 19-43-45+3-49-70-85-87 على الترتيب.

 

 

 

وانطلقت مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء، الموافق 16 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره منتخب بوليفيا، في المباراة التي تقام لحساب الجولة العاشرة، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين أمام نظيره البوليفي كالآتي:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر؛ جوليان ألفاريز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز.

 

بينما جاء تشكيل بوليفيا أمام الأرجنتين

وجاء تشكيل منتخب بوليفيا مكون من: جييرمو فيسكارا، دييجو ميدينا، لويس هاكين، مارسيلو سواريز، خوسيه ساجريدو؛ روبسون ماثيوس، جابرييل فيلاميل، راميرو فاكا، ميجيل تيرسيروس، روبرتو فرنانديز؛ كارميلو ألجارانياز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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