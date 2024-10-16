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أيمن يونس يوجه رسالة مهمة لحسام حسن بشأن تصريحاته المثيرة - أخبار كلمتك

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أيمن يونس يوجه رسالة مهمة لحسام حسن بشأن تصريحاته المثيرة - أخبار كلمتك

أيمن يونس يوجه رسالة مهمة لحسام حسن بشأن تصريحاته المثيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:33 صباحاً - منتخب مصر، أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يظل كبيرًا والفوز على موريتانيا جاء بشكل جيد وبهدف "عالمي" من إبراهيم عادل، مشيرًا إلى أن هذه المباريات خارج الأرض كان من الممكن أن نخسرها في السابق.

 

إبراهيم عادل لاعب مختلف

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "ملعب مباراة مصر وموريتانيا سيئ للغاية، والاعتماد على اللاعبين الشباب طبيعي جدًّا، والعناصر التي شاركت فى لقاء موريتانيا هم في مرحلة النبوغ الكروي، ولابد من تغير ثقافة اللاعبين واشراكهم في سن صغير، وابراهيم عادل لاعب مختلف ويستحق الاحتراف خارجيًّا".

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في منتخب موريتانيا، كلمتك

مجموعة مصر ليست مرعبة

وأضاف: "لسنا في مجموعة مرعبة، والاعتماد على العناصر الجديدة ومنحهم الفرصة أمر جيد وهذه المباريات تتحمل وجود لاعبين جيدين، وكل هذه المباريات مرحلة للاستعداد لـأمم إفريقيا القادمة في المغرب".

 

حسام تعامل خططيا بشكل رائع أمام موريتانيا

وواصل: "حسام حسن أخيرا استطاع صناعة (عائلة)، وتحسنت علاقته باللاعبين، واكتسب ثقتهم بشكل واضح، والأسلوب الخططي الذي اتبعه في لقاء موريتانيا كان رائعًا واستطاع التعامل جيدا مع مجريات اللقاء ولذلك يستحق التقدير في التعامل مع اللاعبين وقراءة الخصم أثناء المباراة، وهو يمتلك خبرات كبيرة".

 

رسالة أيمن يونس لحسام حسن

وأكمل: "حسام حسن حقق استفادة كبيرة من علاقته باللاعبين والجمهور، وانتهت حالة القلق والخوف وعدم الثقة في قدراته، استطاع الوقوف على أرض صلبة، بالعمل الفني ومنح اللاعبين فرص المشاركة في المباراة".

وأشار إلى أن حسام حسن عليه التركيز في تصريحاته وعدم الخروج بأي أقاويل قد توجد حالة انتقاد ضده، وأن يبتعد عن الاستفزازات قدر الامكان، موجهًا الإشادة لـ محمد حمدي الظهير الأيسر الذي قدم مستوى جيدًا، وكذلك مروان عطية في خط الوسط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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