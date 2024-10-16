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هل يتم استقدام حكام أجانب حال تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري؟ نور الدين يرد - أخبار كلمتك

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هل يتم استقدام حكام أجانب حال تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري؟ نور الدين يرد - أخبار كلمتك

هل يتم استقدام حكام أجانب حال تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري؟ نور الدين يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:17 صباحاً - السوبر المصري، رد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق رئيس الإدارة الفنية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، على ما أثير مؤخرًا باستقدام حكام أجانب لمباراة نهائي كأس السوبر المصري، حال تأكد تأهل القطبان الأهلي والزمالك لها.

وأكد إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية، أن قرار مسؤولي لجنة الحكام هو الاعتماد على الحكام المصريين في جميع مباريات السوبر المصري بالإمارات.

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إبراهيم نور الدين، كلمتك

وأضاف نور الدين، أن هناك كيان كبير يدير الكرة المصرية وهو اتحاد الكرة، ومسؤولو الاتحاد يدعمون الحكام المصريين بكل قوة، ونحن في لجنة الحكام لدينا ثقة كبيرة في الأسماء التي تم اختيارها لإدارة مباريات السوبر المصري.

وأكمل نور الدين، لجنة الحكام متمسكة بالاعتماد على حكامنا المصريين في إدارة مباريات السوبر المصري، حتى إذا تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، لكن وقتها ربما يكون لمجلس إدارة اتحاد الكرة رأي آخر.

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الحكم محمد معروف، كلمتك

سمير عثمان: معروف يستحق إدارة قمة السوبر المصري

قال سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق أن محمد معروف يستحق إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك في حال وصول الفريقين للمباراة النهائية من عمر بطولة كأس السوبر المصري. وأوضح سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أتمنى أن يكون التحكيم المصري ضمن عوامل نجاح بطولة السوبر المحلي بالإمارات وأخشى عند وصول الأهلى والزمالك للمباراة النهائية مطالبتهم الاستعانة بالحكام الأجانب".

وطالب سمير محمود عثمان الحكام أنه لا بد من الحكم حب نفسه طوال سير اللقاء والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر وجميع الحكام التى تم الاستعانة بهم فى البطولة أصحاب خبرات كبيرة وقادرين على إدارة أكبر المباريات".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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