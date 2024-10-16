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أزمة ثقة بسبب بند، تفاصيل جديدة في صفقة انتقال لاعب سيراميكا لصفوف الزمالك - أخبار كلمتك

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أزمة ثقة بسبب بند، تفاصيل جديدة في صفقة انتقال لاعب سيراميكا لصفوف الزمالك - أخبار كلمتك

أزمة ثقة بسبب بند، تفاصيل جديدة في صفقة انتقال لاعب سيراميكا لصفوف الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:02 صباحاً - الزمالك، قال الإعلامي خالد الغندور، إن جوميز المدير الفني لنادي الزمالك رحب بضم اللاعب عمرو قلاوة، وبالفعل فتحت الإدارة خطوط اتصال مع اللاعب ووكيله.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب ووكيله رحبا بالانضمام للقلعة البيضاء وأبلغ اللاعب مسؤولي الزمالك بالتفاوض مع ناديه لأنه يرتبط بعقد معهم".

 

سيراميكا يرفض الإعارة

وأكمل: "مسؤولو نادي الزمالك تواصلوا مع سيراميكا وطلبوا الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع لكن سيراميكا رفض هذا البند ولمس عدم جدية النادى الأبيض في الحصول على خدمات اللاعب".

عمرو قلاوية مدافع سيراميكا، كلمتك

واختتم: "اللاعب متواجد في معسكر الفريق بالإمارات في الوقت الحالي استعدادا للسوبر المحلي وطالبه مسئولو نادى سيراميكا بغلق الملف والتركيز في الفترة المقبلة".

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

 وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على إستاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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