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على مسؤولية خالد الغندور: الأهلي حصل على توقيع لاعب زد - أخبار كلمتك

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على مسؤولية خالد الغندور: الأهلي حصل على توقيع لاعب زد - أخبار كلمتك

على مسؤولية خالد الغندور: الأهلي حصل على توقيع لاعب زد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:13 صباحاً - الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع عبد الرحمن البانوبي لاعب زد لمدة أربع سنوات.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عبد الرحمن البانوبي وقع على عقود الأهلي لمدة أربع سنوات بمبلغ ٧ ملايين جنيه في الموسم".

وأضاف:"  زد طالب في الوقت الحالي مبلغ ٥٠ مليون جنيه نقدًا أو ٣٠ مليون جنيه وإعارة لاعبين من ضمنهم مصطفى أبو الخير لاعب وسط شباب الأهلي.

عبد الرحمن البانوبي، كلمتك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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